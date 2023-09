Inondations à Touba / Le PM, Amadou Bâ, promet : « Que d’ici l’année prochaine la situation va s’améliorer »

A la tête d’une forte délégation de membres de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar, le Premier ministre, Amadou Bâ, a donné des assurances s’agissant de la gestion des inondations dans la vile de Touba. Ce samedi, à la suite de son audience avec le Khalife général des mourides, le PM a rappelé les efforts consentis par l’Etat du Sénégal pour faire face aux questions liées à l’assainissement et à la gestion des eaux pluviales.



« Quand on parle d’évacuation des eaux il y a d’abord le problème de l’assainissement. La configuration de la ville de Touba est telle que des problèmes d’inondations peuvent survenir en cas de fortes pluies. C’est la raison pour laquelle le Président Macky Sall avait initié de grands chantiers dans la ville estimés à 29 milliards FCFA en plus des 20 milliards investis depuis 2012. D’ici le mois de décembre les chantiers seront bouclés… Nous avons espoir que d’ici l’année prochaine la situation va s’améliorer surtout » a-t-il déclaré.