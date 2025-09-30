Inondations à Touba / L’imam Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké Ibn Serigne Fallou propose « la seule solution qui vaille »

Touba fait face à des inondations récurrentes qui affectent gravement la vie quotidienne de ses habitants. Face à cette situation, Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké, imam et fils de Serigne Fallou Mbacké, a tenu à faire entendre sa voix, estimant que le moment exige des prises de position courageuses et des solutions concrètes. Le chef religieux a préféré appeler dans une radio de la place ( Ucab.fm) , profitant d’une émission interactive pour donner son avis



« Il faut enlever les remblais »



Selon lui, la cause principale des inondations réside dans les remblais qui obstruent les voies naturelles d’écoulement des eaux. « Ce que Touba endure nous oblige, nous qui pensons avoir une idée, à élever la voix pour la partager », déclare-t-il. Il affirme qu’aucune solution durable ne peut être envisagée sans le retrait des remblais.



« Je suis personnellement allé dans une rue où le remblai atteignait 2,80 mètres. Certains pensent que le retirer serait fastidieux, mais c’est bien moins pénible que de l’avoir mis en place. Si le remblai a été posé pendant dix ans, le retirer ne prendrait pas dix mois », insiste-t-il.



Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké va plus loin en mettant en cause la qualité des fondations de certaines habitations: « À Touba, il existe des maisons dont les fondements reposent sur du remblai et non sur la terre. Ce n’est pas normal que les maisons soient inondées. Les rues, peut-être, mais pas les maisons. »



Il rappelle également que la ville n’a jamais enregistré des précipitations de 400 millimètres, ce qui, selon lui, prouve que le problème est structurel et non climatique.



Conscient que sa proposition peut sembler complexe, il refuse toutefois de céder au fatalisme: « Mon idée est visiblement compliquée, mais il ne s’agit pas de dire que c’est compliqué. Il faut agir pour changer les choses. »



Par cette déclaration, Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké interpelle les autorités, les experts et les citoyens sur l’urgence d’une réforme urbanistique à Touba, fondée sur une approche pragmatique et respectueuse de l’environnement naturel de la ville.