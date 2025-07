Inondations à Tamba et Kolda : Les cadres républicains dénoncent « une indifférence des autorités »

Dans un communiqué sorti ce vendredi, la Convergence des Cadres Républicains de l’Alliance Pour la République (CCR) se dit inquiète par rapport aux préoccupations quotidiennes qui « demeurent secondaires face au désir pathologique d’accéder à la présidence de la République que manifeste le Premier Ministre ».



La CCR se tient aux côtés des populations victimes des inondations dans plusieurs localités des régions de Tambacounda et de Kolda et leur témoigne de sa solidarité. La CCR dénonce par ailleurs « l'indifférence voire le mépris des autorités face au drame de nos concitoyens victimes de ce sinistre de grande ampleur. »



Elle regrette qu’aucune action notable n’a été constatée pour se tenir aux côtés des populations de Tamba. « Cette attitude méprisante des autorités est conforme à celle qu’elles avaient montrée lors des inondations de 2024 qui avaient gravement touché les départements de Matam et de Bakel », fustige t-elle.