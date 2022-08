Inondations à Sangalkam et Tivaouane Peulh : Serigne Mbaye Thiam annonce de nouvelles mesures.

Ce Dimanche 21 Août, le ministre de l'eau et l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, s'est rendu à Rufisque pour s'enquérir de la situation suite aux fortes pluies.



Accueilli par le sous-préfet de l'arrondissement, le maire de la commune de Sangalkam et celui de Tivaouane Peulh, Serigne Mbaye Thiam a suivi la voie naturelle d'eau (quittant Kounoune vers le Lac Rose), en commençant par le DALO.



Sur place, le ministre a constaté que ces eaux stagnantes qui ont envahi la Cité Belle Ville et environs, sont occasionnés par un certains nombre de lotissements qui constituent des obstructions à la voie naturelle. Avant de rappeler, qu'il a fait le constat lors de sa viste dans cette zone, le Lundi 16 Août.



Dans la cité Millenium, commune de Tivaouane Peulh, les services de la mairie de Tivaouane Peulh et les services de la direction de la prévention et de la gestion des inondations du ministère de l'eau et de l'assainissement sont à pied d'oeuvre depuis plus de 14 tours d'horloge, pour couper une partie de la route qui a permis de dégager la voie d'eau versant naturellement dans le Lac Rose.



Serigne Mbaye Thiam promet que les services de l’État vont prendre les dispositions nécessaires pour restituer cette voie naturelle d'eau et y prévoir un collecteur principal qui pourra drainer l'ensemble de ces eaux. Cette solution remettra en cause certains lotissements.



Au Lac Rose, les exploitants du sel qui s'y activent ont enregistré de lourdes pertes causées par les eaux et craignent pour leur avenir. En effet, route qui quitte Déni Biram a été coupée par la voie naturelle d'eau.



Conséquence, les populations de ces zones sont isolées, a constaté le ministre . "Ces préoccupations seront prises en compte dans le cadre du plan ORSEC et des ingénieurs vont étudier la quantité d'eau versée vers le lac et la teneur du sel", a dit Serigne Mbaye Thiam...