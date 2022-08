Inondations à Rufisque : L'Onas déplore l'attitude cavalière de la Mairie ville et rassure les populations.

On en sait un peu plus sur ce qui s'est passé à Rufisque, lors des inondations de ce week end dans les quartiers de la ville de Rufisque. Des rumeurs accusent l'Onas de bloquer le système de pompage.



Selon un communiqué de l'Office national National de l'assainissement du Sénégal, "un différend oppose l'Onas à la Mairie de Rufisque concernant le dispositif de pompage mis en place dans la station Bodin."

Suite aux différentes sorties médiatiques de la Mairie de la ville de Rufisque sur l’affaire d’une électropompe installée pour faire face aux problèmes d’inondation de la ville, l’ONAS souhaiterait apporter quelques précisions à l’attention de l’opinion", a t-il souligné.



La Mairie de la ville de Rufisque, dans le cadre de sa collaboration avec l’ONAS et pour contribuer à la gestion des inondations, a mis à disposition de notre service régional une électropompe de 600m3 par heure, a -t-il fait savoir.



"Ce qui fait passer la capacité de la station, de 1.600 à 2.200 m3 par heure.En effet, la station Bodin de Rufisque dispose d’une capacité de pompage de 1.600 m3 par heure, permettant d’évacuer toutes les eaux pluviales des bas-fonds du centre-ville. Même en cas de pluies exceptionnelles, toutes les eaux sont évacuées au bout de 2 à 3 heures.

Il y a quelques jours, la Mairie de Rufisque avait invité les médias, pour réaliser un reportage au niveau de la station, qui se trouve être un patrimoine géré par l’ONAS, sans en informer le chef de service", lit-on dans le dit communiqué.



Selon toujours ce dernier ,"Dans le reportage effectué par une télévision de la place et relayé dans les réseaux sociaux, pour donner une portée à leur action, les services de la Mairie ont minimisé l’importance des installations trouvées sur place. Or, le dispositif de pompage de la station a une capacité presque trois fois supérieure à la pompe apportée par la Mairie. Ce comportement avait amené le service régional à suspendre l’installation de la motopompe".



Cependant, "L’ONAS rassure les populations de Rufisque, qu’après discussion avec l’autorité administrative, la procédure de réinstallation de ladite pompe est en train d’être étudiée. L'ONAS reste ouvert à toute forme de partenariat avec les autorités locales de nature à contribuer à soulager les populations en cette période difficile. Il tient cependant à ce que cette collaboration reste saine et franche", a insisté l'Office National de l'assainissement du Sénégal à travers ce communiqué.