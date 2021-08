Inondation à Keur Mbaye Fall : Les populations sous les eaux demandent le départ du maire Abdoulaye Pouye.

Dans la nuit du samedi au dimanche, de fortes pluies ont été notées dans certaines zones du Sénégal, dont Keur Mbaye Fall où les populations s’inquiètent de la localité qui commence à prendre eau de toutes parts. Visiblement, c’est le même scénario que les années précédentes qui se déroule sous nos yeux.



Le mouvement « rue 10 de l’avant » pointe du doigt le maire de la localité, Abdoulaye Pouye. Une situation due à plusieurs facteurs, notamment l’assainissement et la canalisation. Les habitants de cette localité très proche de Keur massar, dénoncent les travaux souvent inachevés qui favorisent cette stagnation des eaux dans les quartiers de Keur Mbaye Fall.



Avec un budget très important pour la commune, et à Keur Mbaye Fall, les travaux du programme Promovilles sont, selon ces habitants, l’un des facteurs aggravants des inondations. C’est d’ailleurs pour cette raison que les populations demandent le départ du maire Abdoulaye Pouye et le mettent en garde en perspective des élections locales prochaines.



Pour rappel, la météo annonce que ces pluies devront continuer jusqu’à jeudi au moment où les autorités rassurent pour la prise de mesures urgentes...