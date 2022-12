Infrastructures aéroportuaires : le ministre Doudou Ka annonce 200 milliards FCFA pour la rénovation des aéroports du pays.

Répondant aux interpellations des députés à l’occasion de l’examen du projet de budget de son département, ce 5 décembre, le ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka, a rappelé l’intérêt de la vision du président de la République, Macky Sall, tendant à faire du Sénégal un hub aérien par le biais de l’AIBD. Il a insisté sur la stratégie aérienne qui, selon lui, est en train d’être déroulée avec un nouveau système de sécurisation et d’extension de l’AIBD. Tout cela, a-t-il assuré entre dans le cadre du positionnement de l’AIBD. D’autres efforts sont en train d’être faits dans le secteur pour dynamiser le développement des infrastructures aéroportuaires, à l’en croire.



Sous ce registre, le ministre a également évoqué le centre international aéronautique qui à terme, va former des pilotes. Le ministre qui faisait face au parlementaire, a tout aussi affiché son intérêt à agir pour le redressement de la compagnie Air Sénégal Sa laquelle est en croissance, a-t-il souligné. Il a annoncé aux députés un plan de redressement pour une amélioration de sa performance.



S’agissant de la rénovation des aéroports et aérodromes, le ministre Doudou Ka a décliné un montant de 200 milliards FCFA pour la poursuite des chantiers. Dans cette lancée, il est prévu la rénovation des aéroports de Saint-Louis, Matam, Ziguinchor, Cap Skiring, Kolda, Linguère, Sédhiou.