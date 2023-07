Inde/ Interdiction de l’exportation de riz blanc non basmati: Le Sénégal parmi les pays qui seront touchés

Le gouvernement indien a décidé d'interdire les exportations de riz blanc non basmati. L'annonce a été faite hier jeudi par les autorités compétentes afin de freiner l'inflation de cette denrée essentielle. Selon RFI, le premier exportateur dans le monde( inde) est aujourd'hui secoué par une forte augmentation du riz dans le marché intérieur ces dernières semaines.



Ainsi, " Le prix du riz a grimpé de 3 % en un mois en Inde, et de 11 % à l’année, et les perspectives des prochains mois ne sont pas bonnes". La cause de cette inflation est due aux récentes inondations au nord du pays notamment à Pendjab où les champs ont été complètement détruits. Ne voulant pas prendre de risques à quelques mois des législatives, le gouvernement a tout simplement décidé d'interdire l'exportation de riz blanc non basmati. Ce qui représente 45% de ses ventes au niveau du marché mondial.



Plusieurs pays en Afrique seront ainsi impactés par cette mesure dont la Côte-d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et le Togo. La Thaïlande et le Vietnam seront ainsi les prochaines destinations pour ces pays susnommés. " la brisure de riz vietnamienne était déjà cette semaine à son prix le plus haut depuis 12 ans", a-t-on informé.