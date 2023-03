Inclusion numérique : plus de 10.000 femmes outillées par le ministère des télécommunications.

Dix mille (10.000) femmes et jeunes filles ont bénéficié d’une formation dans les métiers du numérique à travers la journée internationale des filles dans les technologies de l’information et de la communication visant dans son ensemble le système éducatif. Ce chiffre a été avancé par la secrétaire générale du ministère de la communication, des télécommunications et de l’Économie numérique qui présidait ce 8 mars, la célébration de la journée dédiée à la femme.

À en croire Fatou Binetou Ndiaye, plusieurs projets initiés ont permis à des milliers de femmes d’avoir des aptitudes digitales et mieux, assurer leur inclusion dans le domaine numérique. Il s’agit entre autres du projet entreprenariat numérique féminin inscrit dans la stratégie Sénégal numérique Sn2025, le projet d’appui à la réduction de la fracture numérique de genre visant à intégrer le genre et les Tic dans la recherche annuelle, la formation de fonctionnaires gouvernementaux sur le genre, également, du plan d’institutionnalisation du genre. Un panel initié par l’amicale des femmes du ministère de la communication, des télécommunications et de l’Économie numérique a permis à l’occasion de la célébration de la femme de discuter du thème de l’édition retenue par les Nations-Unies « un monde digital inclusif, innovation et intégration pour une égalité des sexes. »