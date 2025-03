Inclusion financière et numérique : La Sonatel et la DER/FJ paraphent une convention pour accompagner les femmes et les jeunes

C’est dans les locaux de la Sonatel que les équipes de la Délégation Générale à l’Entreprenariat des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) ont été accueillies par le directeur général Sékou Dramé et ses collaborateurs.



Il s’agissait de la signature d’une convention pour soutenir l'inclusion financière et numérique, l'équité et l'ancrage territoriaux, l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes. Le directeur général de la Sonatel, Mr Sékou Dramé s’est félicité de ce pas important vers la mise en place d’une forte collaboration qui vise à renforcer la politique RSE de la Sonatel.







« Nous écrivons ensemble, les premiers chapitres pour donner la vie à la vision « Sénégal 2050 ». Sonatel voit en la jeunesse un moteur de développement et c’est à travers cette vision audacieuse que nous comptons nouer ce partenariat. Nous réaffirmons notre engagement de tendre la main aux entrepreneurs et nous allons créer des espaces où les projets prennent vie », a-t-il confié à Aïda Mbodj, la Déléguée Générale à la DER/FJ. Cette dernière indique que cet acte posé ce lundi entre les deux entités œuvrant toutes dans le social, vient confirmer un long partenariat qui a d’ailleurs vu le jour avec Orange Money. « Cette alliance va avoir un impact humain et social plus durable que partout ailleurs dans le monde. C'est le mérite de notre engagement résolu en faveur d'une formidable initiative de développement. Avec ce partenariat, l’inclusion financière et numérique deviennent plus que jamais une réalité », a-t-elle encore soutenu...