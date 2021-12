Incidents meurtriers de Tamba / Après une première condamnation de 15 ans de réclusion criminelle : Moustapha Ndiaye écope finalement 2 ans de prison à la cour d'appel de Kaolack.

La chambre criminelle de la cour d'appel de Kaolack vient de clôturer ses audiences.



Et parmi les dossiers qui devaient être jugés, celui du garde rapproché du nom de Moustapha Ndiaye, l’auteur présumé du meurtre d’Ibrahima Diop, condamné par le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Tambacounda à 15 ans de réclusion criminelle.



Cela faisait suite aux affrontements entre éléments de la garde rapprochée du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) et des militants de l’Alliance pour la République (APR), lors de la précédente campagne électorale de février 2019.



Devant la barre, le sieur Ndiaye a finalement bénéficié d'une disqualification des faits à cause de la main levée sur l'aspect criminel. Et qu'il se serait agi de "coups et blessures" volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.



À signaler que le présumé meurtrier a déjà purgé une peine de 02 ans de prison après le premier verdict de 15 ans de réclusion criminelle prononcé à son encontre par le tribunal de grande instance de Tamba...