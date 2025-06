Inceste : Un homme d'affaires accusé de viols répétés sur sa fille avec la complicité de son épouse

Une affaire d'inceste d'une rare gravité secoue Yenne et ses environs. A. Diène, 40 ans, un célèbre promoteur immobilier, a été arrêté par les gendarmes de la localité, accusé d'avoir transformé sa propre fille, F. Diène, en objet sexuel. Ce qui rend cette affaire encore plus écœurante est la "complicité" présumée de son épouse, A. Ndiaye, la mère de la victime, et ce, durant plusieurs mois.



Le calvaire de la jeune fille et le silence de la mère

Au courant de l'année 2024, selon L'Observateur, A. Diène aurait régulièrement contraint sa fille, F. Diène, à des injonctions sexuelles. Ne supportant plus les multiples assauts de son père, la jeune fille s'est confiée à sa mère, A. Ndiaye, lui racontant son calvaire et exprimant son désir de traduire son père en justice.



Cependant, à sa grande surprise, F. Diène a été freinée par sa mère. Soucieuse de préserver la notoriété de son époux et la réputation de sa famille, A. Ndiaye aurait interdit à sa fille de dévoiler ce "secret familial", déclarant que les agressions répétées de son père ne devaient pas être exposées sur la place publique. Le calvaire de F. Diène a ainsi continué, devenant chaque jour plus intenable.



La dénonciation et l'arrestation du suspect

Lassée, F. Diène s'est finalement confiée à un de leurs voisins du quartier Kell de Yenne. Outré par les déclarations de la jeune fille, ce dernier s'est rendu à la brigade de gendarmerie locale pour dénoncer le prédateur sexuel.



Entre-temps, le promoteur, qui aurait promis une villa à la mère de F. Diène en échange de son silence et qui aurait eu écho d'une probable dénonciation, s'est volatilisé. Il est réapparu discrètement à son domicile vendredi dernier, sous prétexte de régler des affaires personnelles. C'était sans compter sur la vigilance des gendarmes qui le guettaient. Il a été interpellé quelques minutes après son arrivée. À la brigade, A. Diène a nié catégoriquement les accusations portées contre lui.



Des révélations fracassantes et la complicité confirmée

Face aux enquêteurs, lors de sa confrontation avec sa fille, A. Diène s'est contredit. F. Diène a livré des révélations renversantes : elle a indiqué aux forces de l'ordre que depuis plus d'un an, son père la contraignait à des rapports sexuels, avec des menaces de mort si elle s'aventurait à raconter leur "jeu sexuel". La jeune fille a expliqué avoir décidé de s'ouvrir à un voisin parce qu'elle ne pouvait plus supporter les assauts répétés de son père. Elle a également révélé qu'il prétextait des cours de conduite pour abuser d'elle, profitant d'endroits isolés une fois dans le véhicule pour la pénétrer.



Ces révélations fracassantes de la victime n'ont pas été niées par sa mère, A. Ndiaye. Interrogée par les gendarmes, elle a enfoncé son époux, confessant être bel et bien au courant des pratiques incestueuses qu'elle avait choisi de taire pour ne pas "entacher la réputation de son mari". Elle a également avoué avoir accepté une villa comme cadeau de son époux en échange de son silence.



Au terme de sa durée légale de garde à vue, A. Diène a été déféré ce lundi au parquet de Rufisque pour viols répétés sur sa fille.