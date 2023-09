Incendie meurtrier du bus à Yarakh : les Quatre personnes impliquées dans cette attaque arrêtées passent aux aveux

Du nouveau dans l'incendie meurtrier du bus Tata à Yarakh. En effet, les éléments de la section de recherches de Colobane ont arrêté 4 personnes impliquées dans l'attaque meurtrière du bus Tata de la ligne 65 qui a coûté la vie a 2 jeunes filles originaires de la Guinée et domiciliées à la « Rue 29 X Blaise Diagne ». Il s'agit d'un commerçant répondant du nom de Ndiaye Dia, Alioune Gueye dit Diego Maradona, Al Hassan Sow alias Sonko et El Hadji Malick Sy. Les présumés auteurs de cette attaque ont été déférés devant le procureur ce vendredi 29 septembre 2023 où ils ont bénéficié d'un retour de parquet.



D'après les informations rapportées par le journal l'Observateur, ils sont poursuivis pour huit chefs d'inculpation que sont association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, incendie volontaire ayant causé la mort, apppel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'Etat, mise en danger de la vie d’autrui, participation à un attroupement, provocation directe d'un attroupement et acte de terrorisme.



Selon la même source, les quatre suspects auraient également avoué avoir mis le feu à la station Total de Yarakh, à un camion de Yarakh aux bus 37 de Maristes et 65 de Yarakh.