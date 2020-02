Incarcération Guy Marius, Hausse du prix de l’électricité : Les vérités du guide Cheikh Adji Thiam...

Les difficultés liées à la cherté de la vie, notamment avec la hausse du prix de l’électricité et l’ébullition du front social ces derniers jours, n’ont pas laissé indifférent le guide religieux et Mouhadam Cheikh Adji Thiam. Ce dernier qui croit que la cherté du prix de l’électricité affecte l’ensemble des citoyens sénégalais, invite le Chef de l’Etat à revoir sa position sur cette hausse et lui recommande plus de tolérance vis-à-vis au peuple sénégalais. Sur l’incarcération de Guy Marius Sagna, le religieux sollicite la clémence de la justice et rappelle des faits qu’il compare à celui de l’activiste devant le palais présidentiel et qui n’avait pas abouti à des arrestations.

Selon Cheikh Adji Thiam, il est plus que nécessaire de sauvegarder les acquis démocratiques gages de la stabilité du pays qui juge-t-il, appartient à l’ensemble des citoyens.