Inauguration du terrain et du bloc administratif du stade municipal de Castors

C’est dans une ambiance particulièrement conviviale qu’a eu lieu hier mardi 22 novembre 2022, l’inauguration du terrain de basketball et du bloc administratif du stade municipal de Castors réhabilité par l’opératieur Free. Ce complexe sportif autrefois non praticable en raison de sa dégradation avancée, a été remis à neuf pour permettre à toute la jeunesse de la commune de Dieuppeul Derklé d’y développer ses activités sportives. En effet, la cérémonie de remise de ce terrain de basket et du bloc administratif du stade municipal de Castors s’est déroulée en présence du maire de le commune, Cheikh Guèye et du directeur de Free Sénégal, Mamadou Mbengue.

Le maire Cheikh Guèye s’est réjoui de l’aboutissement de ce projet qui aura probablement un impact concret sur le développement du sport dans la commune. « À vous jeunes joueurs passionnés du ballon orange, soyez rigoureux avec vous-mêmes, si vous voulez vous aller au sommet du basket. Je voudrais à ce stade de mon propos féliciter toutes les équipes techniques et administratives qui ont participé à la réalisation de ce joyau de notre commune. Je saisis cette occasion pour remercier chaleureusement le directeur général de Free et tous ses collaborateurs d'avoir accepté d'accompagner ce projet qui permet à notre commune de disposer d'une infrastructure de cette envergure au profit des jeunes... »