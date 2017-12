Inauguration du nouveau Hypermarché Exclusive à Yoff : Une avancée dans le secteur de la distribution au Sénégal.

La compagnie Exclusive de négoce et d’industrie a procédé ce Mercredi 6 Décembre, à l’inauguration de son 2ème Hypermarché Exclusive à Yoff. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sous la présence effective de Mr Augustin Faye, le directeur de cabinet du ministre du commerce, accompagné de Mme Sèye, conseillère spéciale auprès du ministre du commerce et d'une forte délégation. Par ailleurs, le président directeur général du groupe et le directeur général ont également compté parmi leurs invités une délégation religieuse avec la présence de Serigne Abdou Samath Mbacké fils du khalife général des mourides, et une délégation envoyée par le porte parole du khalife Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



L’implantation de ce 2ème Hypermarché Exclusive, va constituer une avancée significative dans le secteur de la distribution au Sénégal.