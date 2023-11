Inauguration de la maison ONU : "Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous faciliter la tâche afin que vous continuiez à faire rayonner l’idéal de notre organisation comme le veut sa charte" (PR Macky Sall)

Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal a procédé ce 23 novembre 2023 en présence du président de la Roumanie, monsieur Klaus Mohannis, de la vice-présidente des Nations Unies, madame Amina J. Mohamed, de plusieurs d'ambassadeurs et officiels, à l'inauguration de la nouvelle Maison des Nations Unies (MNU) à Diamniadio. Ce projet pharaonique qui ambitionne de regrouper l'ensemble des 34 agences des Nations Unies présentes au Sénégal, est le fruit d’un partenariat Public-Privé et a été réalisé à hauteur de 175 milliards de Fcfa. La nouvelle Maison des Nations Unies a été réalisée sur 3 années et bâtie sur un site de 13 hectares et est mise à disposition par la Délégation Générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU). « Cette cérémonie d’inauguration de la maison des nations unies marque une fois de plus l’attachement renouvelé aux Nations Unies qui incarne l’idéale de paix et l’aspiration des peuples pour un monde meilleur. C’est tout le sens de ce somptueux complexe qui conforte la longue tradition de coopération conviviale entre le Sénégal et l’Organisation des nations unies », a lancé le président Sall au présidium.

La nouvelle Maison des Nations Unies, s'articule en sept (7) ailes, distribuées en hélice autour d'un amphithéâtre de 500 places équipé de cabines de traduction simultanée. Elle peut accueillir à terme plus de 3 000 staffs et 2 000 officiels et visiteurs, offrant ainsi un espace fonctionnel et chaleureux. Les matériaux utilisés répondent aux plus hauts standards, garantissant une durabilité. Soucieux de l’environnement, le bâtiment est doté d’une installation d’un champ photovoltaïque pouvant couvrir jusqu'à 80% des besoins énergétiques et peut ainsi rester autonome pendant une semaine.

« Sous ce toit, le Sénégal souhaite vous faciliter la tâche afin que vous continuiez à faire rayonner l’idéal de notre organisation comme le veut sa charte, c’est-à-dire être un centre où s'harmonisent les efforts des nations pour promouvoir la paix et la sécurité et le développement économique et social des peuples », conclura le président Macky Sall.

Cette MNU, un projet de l'État du Sénégal illustre le partenariat public-privé, marquant ainsi une étape significative dans la modernisation du Patrimoine Bâti de l'État...