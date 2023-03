Inauguration de la division régionale de l'urbanisme de Sédhiou : Abdoulaye Seydou Sow ministre de l'urbanisme lance un appel fort aux jeunes et aux élus....

Abdoulaye Seydou Sow le ministre de l'urbanisme a lancé un appel fort aux jeunes après avoir inauguré la division régionale de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène rénové. En ce sens, il a invité les jeunes à se mettre au travail et non à la violence. Mais également dans le même sillage , il a rappelé aux leaders locaux à l'unité. En ce sens, il a invité jeunes et leaders a oeuvrer pour la paix et l'unité pour le développement du pays. Ainsi, cette inauguration a été faite pendant la période de la tournée économique du président de la République Macky Sall à Sédhiou, ce jeudi 02 mars 2023.

Dans la foulée, il a remis une photocopieuse à l'association des chefs de villages pour leur faciliter la reprographie de documents administratifs.

Ces actes selon le ministère entrent dans le cadre de l'équité territoriale afin de réduire le déséquilibre entre la capitale et l'intérieur du pays. Il faut ajouter à cela les nombreux emploi des jeunes au nombre de 320 emplois dans la région.

Très satisfait d'avoir reçu la photocopieuse, le président de l'association régionale des chefs de villages Sidy Faty estime que c'est une épine que le ministre vient d'enlever de leur pied. C'est pourquoi, poursuit-il " à travers moi , tous les chef de villages remercie le ministre pour ce geste hautement important pour nous. Désormais, on aura plus besoin d'aller ailleurs reproduire nos documents administratifs. C'est pourquoi, nous nommons le ministre Abdoulaye Seydou Sow, parrain des chefs de village de Sédhiou."

Dans cette lancée, Abdoulaye Seydou Sow ministre de l'urbanisme " je me réjouis de cette cérémonie au nom du président Macky Sall qui nous avait instruit d'être présent partout dans le pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes présents dans les 22 départements qui n'avaient pas de service départementaux d'urbanisme. Et cette action entre dans le cadre de la politique de proximité édictée par le président de la République."