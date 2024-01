Inauguration de la Brigade de gendarmerie de Niaguis : Le maire Victorine Anquediche Ndeye salue les efforts du président Macky Sall pour la paix

Accueillant son collègue le Ministre des Forces armées Oumar Youm accompagné du Général Moussa Fall, Victorine Ndeye a pris parole lors de l’inauguration de la brigade de gendarmerie de Niaguis ce vendredi, pour saluer les efforts du président Sall en faveur de la paix en Casamance. Le maire de la commune de Niaguis a prêché par l'exemple pour démontrer tout ce que les populations de cette partie du sud du pays ont retrouvé, grâce à la paix. Victorine Ndeye a ainsi rappelé que la paix, revenue après le conflit, a permis le retour des populations déplacées de sa commune, la sécurisation de l'état civil, la construction de routes et de ponts, la restauration de l'autorité de l’État et la possibilité pour les populations de vivre en toute quiétude. Pour le maire de Niaguis, « c'est cette paix retrouvée qui 0illumine les villages, fournit l’eau aux populations, facilite l’accès aux soins de santé, autonomise les femmes, façonne l’avenir d’une jeunesse bien éduquée, assure la pleine exploitation du potentiel des terroirs et favorise la pratique religieuse. »







Saluant l'érection de cette brigade de gendarmerie dans sa commune, Victorine Ndeye s’est dit rassurée de l’engagement continu du président Macky Sall envers la sécurisation des concitoyens et le renforcement de la paix à Ziguinchor. Comme pour répondre à ses détracteurs, le Ministre de la Microfinance et maire de Niaguis a conclu son propos en déclarant que les populations ont fait le choix, avec le président Macky Sall de s'inscrire dans la Nation, dans « le Sénégal de Tous, le Sénégal pour Tous ».