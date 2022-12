Inauguration UAM de Diamniadio : « La communauté de l'université Amadou Makhtar Mbow est consciente qu'il reste à gagner le pari de la maintenance. » (Ibrahima Cissé, Recteur)

Le recteur de l’UAM, Ibrahima Cissé, a adressé un vibrant hommage au chef de l’État Macky Sall, lors de la cérémonie d’inauguration de l’Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. « Excellence, Monsieur le président de la République, vous avez hissé la barre très haut en dotant l'établissement d’infrastructures dignes des meilleures universités d'Afrique et du monde. Ces bâtiments répondent parfaitement aux normes pédagogiques en terme de qualité de sonorisation, de confort visuel et technique, de sécurité pour des productions optimales de formation d'études et de recherches. Je ne manquerai pas également de souligner la formidable exhortation que vous nous avez faite en nous choisissant un parrain dont le parcours est élogieux. Un parrain dont le parcours élogieux appelle véritablement de la part de nos étudiants inspirations et appropriations des valeurs cardinales. Je veux citer le patriarche professeur Amadou Makhatar Mbow, ancien ministre de l'éducation nationale et ancien directeur de l'UNESCO à qui nous souhaitons une très longue vie et une excellente santé », a-t-il souligné.



Selon toujours M. Cissé, « Nous vous remercions pour tout cela Monsieur le président avec la déférence requise », a-t-il ajouté en admettant au passage que la gestion de ce « bijou » est une grande responsabilité.



« La communauté de l'université Amadou Makhatar Mbow est consciente qu'il reste à gagner le pari de la maintenance. Ce projet pédagogique a été mis en œuvre à petite échelle ces trois (3) dernières années dans la limite de nos capacités locatives dans le cadre de 5 écoles supérieures qui doivent délivrer à la fin de cette année leurs 1er diplômes de licence professionnelle. Nous avons actuellement 852 étudiants dont 49% de filles et 52% de garçons, la parité s'est imposée. En l1, l2 et l3 dans 18 filières professionnelles avec un taux moyen de réussite de 95%, 31 enseignants chercheurs et 18 cadres et agents du personnel administratif technique. Nous avons développé un important réseau de partenariat à l'international pour observer les bonnes pratiques dans tous les domaines de gouvernance des universités d'excellence et pour nous en approprier en fonction de nos besoins spécifiques et aspects que nous restons sur les meilleurs sondages de qualité. D'ailleurs le réseau de l'enseignement Supérieur en Afrique de l'ouest qui a tenu du 9 au 11 novembre à l'université Flix Oflique Boiri, sa conférence annuelle des recteurs, présidents et directeurs généraux, a proposé d'organiser la session 2023 à l'université Amadou Makhtar Mbow », a-t-il annoncé lors de son allocution à la cérémonie d’inauguration de l’UAM.