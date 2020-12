Implantation de crèches de fortune : La mise en garde de Mame Gor Diouf (SG ministre de la FFGE)

L'affaire de l'enfant décédé à la crèche " la Cigogne bleue" à Sacré cœur 3, pousse les acteurs en charge de la protection de l'enfance de hausser le ton.



En effet, à l'occasion de la présentation de condoléances à la famille de l'enfant, le Secrétaire Général du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, Mame Gor Diouf, a adressé un message aux personnes administratives des différentes crèches.



Même s'il considère que l'objectif de ces derniers est de suppléer les parents pour une demi-journée comme c'était le rôle des grands-parents à l'époque, le secrétaire général lance un appel aux crèches privées pour qu'elles veillent à la sécurité et à la protection des enfants.



Selon lui, les crèches doivent "se conformer aux différentes normes et critères que l'État du Sénégal a établis concernant l'éducation de la petite enfance". Il ajoute que les crèches privées doivent prendre exemple sur les crèches communautaires implantées par le gouvernement où des personnes bien formées sont en charge de l'éducation et du bien-être des enfants...