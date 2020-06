Impact Covid-19 sur le secteur maritime : "Nous avons enregistré plus de 70% de pertes sur nos chiffres d'affaires depuis le début de la pandémie" (Abdoulaye Dièye)

Le secteur maritime a été fortement touché par les effets négatifs de la pandémie Covid-19, c'est que renseigne Abdoulaye Dièye, le directeur de Socotra.

En conférence de presse pour faire la situation de l'impact de la pandémie sur leurs activités, Abdoulaye Dièye estime les pertes à plus de 70% en terme de chiffres d'affaires.

"Depuis le début de la pandémie, nous avons beaucoup de bateaux qui ne sont pas partis en mer. Ce qui constitue un manque à gagner énorme pour notre secteur. Et pour évaluer les chiffres, je peux dire que nous avons perdu plus de 70% de nos chiffres d'affaires. Car le secteur maritime fait partie des piliers de l'économie nationale. Ce qui fait que tout le monde a senti l'impact de la pandémie", informe le directeur Abdoulaye Dièye, qui dit attendre également sa part pour les fonds du plan de résilience économique destinés aux entreprises impactées par la crise sanitaire.

Par ailleurs, le président du mouvement Siggi Diotna salue les mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État, mais exhorte les autorités à accompagner davantage les populations pour un meilleur respect des mesures barrières afin de combattre définitivement la pandémie dans le pays...