Immigration clandestine : " Je pense que si les jeunes étaient armés de cette force spirituelle, de cette foi, ils ne songeraient jamais à renoncer à leurs vies..." (Amy Sarr Fall).

Dans un entretien sur Sud FM, Amy Sarr Fall, s'est prononcée sur la nouvelle vague liée à l'immigration clandestine. Des départs tous azimuts avec des risques énormes.

Selon la directrice d'intelligence magazine, il faudra explorer la "voie spirituelle" pour sauver les jeunes qui continuent de braver la mer et autres. "Ce qui peut pousser un jeune à risquer sa vie, c’est aussi parce qu’il y a un vide dans son âme. Il faut ramener la dimension spirituelle dans l’enseignement. Nous sommes dans un pays où la religion est banalisée alors que ce n’est pas une menace à la démocratie, aux libertés. C’est reconnaître qu’il y a ici des guides spirituels qui ont écrit des livres pour apporter une élévation spirituelle. Cela ne tend pas vers une politique intégriste. C’est comme si on a le complexe de mettre cela dans le système parce qu’on aspire à un certain idéal, alors que la première puissance au monde, qu’est-ce qu’ils ont écrit sur leur dollar ? “In God we trust”. Je pense que si les jeunes étaient armés de cette force spirituelle, de cette foi, ils ne songeraient jamais à renoncer à leurs vies. Mais ce n’est qu’une infime partie de ce qu’il faut pour régler la crise de l’émigration", a-t-elle indiqué.

"Pourtant l’humiliation qu’ils essayent d’éviter ici en partant, c’est cette même humiliation qui les attend souvent là-bas, d’où la question de se demander si nous, en tant que média, nous sommes en train de jouer pleinement notre rôle ? Il semblerait lorsqu’on regarde les réseaux sociaux que ce phénomène de divertissement soit quelque part en déphasage avec la réalité que nos jeunes sont en train de vivre…", a ajouté l'initiatrice de la Grande Rentrée Citoyenne.

Amy Sarr Fall de rappeler que "la conjoncture n’est pas une réalité qui existe en soi. Elle est réversible. C’est ce message d’espoir que nous nous efforçons de donner à la jeunesse pour éviter qu’elle tombe dans le piège de la désillusion, du renoncement..."