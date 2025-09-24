Images impressionnantes à Bangkok: un gouffre de 50 mètres se crée en plein centre-ville

Dans le centre de Bangkok, une portion de route s’est effondrée, créant un gouffre d’environ 50 mètres de profondeur. Selon le chef du service de prévention des catastrophes de la capitale thaïlandaise, l’effondrement aurait probablement été causé par de fortes pluies et une conduite d’eau défectueuse.
Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir le gouffre entraîner des câbles électriques vers le bas. On y voit également la conduite d’eau rompue inonder le cratère.
Une fuite d’eau à l’origine?
“Il y avait une fuite dans la conduite d’eau; l’eau s’est infiltrée dans le sol sous la route, ce qui a fini par l’éroder. Le sol s’est alors affaissé en direction d’une station de métro en construction, provoquant l’effondrement.”
Bien que l’incident se soit produit pendant l’heure de pointe du matin, aucune victime n’a été signalée jusqu’à présent.
Au moment de l’effondrement, la circulation se trouvait à une distance suffisamment sécurisée. La police a procédé à l’évacuation de la zone.
Autres articles
-
Le président iranien assure à l’ONU que son pays ne veut pas l’arme nucléaire
-
Tribunal de Dakar : Les chauffeurs de taxis dénoncent une décision favorable aux VTC
-
La Chine et le Sénégal unis par la quête de la modernisation et l’effort de solidarité et de coopération du Sud global
-
Pluies à Dakar : l’Autoroute de l'Avenir ferme la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô pour cause d’inondation
-
CANADA : LUCKNY GUERRIER, une belle plume lorgne la mairie de Saint-Léonard