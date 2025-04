[ Images] J-2 de la Fête de l'Indépendance : L'Armée a déroulé sa grande répétition

La journée a commencé par l'accueil des dignitaires et la remise de médailles honorifiques aux vétérans qui ont marqué l'histoire du pays. Ces récompenses ont été attribuées par le Président de la République, le Premier ministre et le chef des forces armées. Suite à cette cérémonie solennelle, le véritable cortège a commencé à se former. Devant une foule enthousiaste, les Forces de Défense et de Sécurité, les établissements de formation militaire et paramilitaire, ainsi que différentes organisations civiles ont défilé. Le premier chapitre de ce défilé civil a inclus la participation de la police nationale, suivie par les quartiers emblématiques de la capitale : Biscuiterie, Dakar Plateau, Dieupeul Derkle, Grand Dakar, et bien d'autres.