Idrissa Seck, leader de Rewmi : « On m’a plusieurs fois déclaré mort en politique »

Fraîchement nommé président du Conseil économique social et environnemental (Cese), le leader du parti Rewmi a dit avoir « pris un choix positif de répondre à l'appel du président de la République ». Il est, dit-il, de ceux qui pensent que « tout le monde doit mettre la main à la pâte, pour le développement du Sénégal ». « Le pays nous appartient et la classe politique a la lourde responsabilité de montrer la voie », a réagi Idrissa Seck, en conférence de presse. « On m'a plusieurs fois déclaré mort en politique, et pourtant... », a-t-il ajouté.