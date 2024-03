Idrissa Seck à Thies: Le candidat PACTE pour la mise en place d’une « matrice d’actions prioritaires »

Le fait d’avoir passé la journée dans sa ville natale de Thiès et au contact des autorités religieuses et des populations, lui fait penser qu’il ne lui a fallu que huit mois, pour transformer la physionomie de la cité du rail en la dotant d’infrastructures routières, de stades et de commissariats de police. C’est cette vision qu’il entend donner à toutes les localités du Sénégal en dotant les populations d’un cadre de vie adéquat. Ceci, à travers le Pacte qui signifie Paix-Autorite-Compassion-Travail et Espoir pour rassembler tout ce qui peut faciliter le développement en un temps déterminé. Idrissa Seck, devant la population de Thiès entend inciter toutes les entreprises à s’attaquer aux travaux pour que dans chaque localité, soit impliquée , une matrice d’action prioritaire pour permettre à chaque couche de la population d’avoir voix au chapitre dans ces programmes de développement projetés.