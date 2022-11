Ics, Taïba, Gco, Tobène Power, … : Ces entreprises qui perturbent la quiétude des habitants de Tivaouane et de la zone des Niayes

C’est Fatou Gaye qui a ouvert le bal des critiques des députés de Tivaouane. Devant le ministre des Mines et de Géologie, elle a expliqué les conséquences que les entreprises minières implantées dans son département causent à la population.



« Monsieur le ministre, il faut régler la question de Tobène et Gco en vue de leur déplacement. Les trous creusés dans l’exploitation du zircon nous causent beaucoup de dommages. 60% de la production nationale du légume vient de la zone des Niayes. Et si le sous-sol est détérioré, ça sera l’hécatombe... », prévient l'honorable député.