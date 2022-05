INVESTITURES YEWWI / La plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg dénonce un procédé « inique, injuste » reléguant ses candidats à des positions dégradantes

En plaçant sur sa liste nationale en perspective des législatives, le docteur Cheikh Tidiane Dièye et madame le ministre Ndèye Fatou Diop Blondin aux 28ème et 29ème position, la coalition Yewwi Askan Wi s’est attirée les foudres du secrétariat politique national de la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg.

Dans une déclaration écrite, la plateforme a tenu à exprimer sa totale désapprobation face au procédé qu’elle taxera d’inique et d’injuste. Elle dira « regretter que les critères liés à la compétence, à l’engagement dans la coalition et la capacité des leaders investis à tirer la liste de Yewwi Askan Wi, du fait de leur engagement patriotique et leur image positive au sein de l’opinion publique, soient sacrifiés sur l’autel du copinage et des intérêts partisans, remettant au goût du jour des pratiques politiques auxquelles les sénégalais avaient fini de tourner le dos ».

La plateforme précisera même considérer que des membres de second rang de partis membres ou des leaders qui avaient quitté la coalition pour mettre en place des listes parallèles concurrentes lors des élections locales, ont été mis devant un membre de la conférence des leaders, du comité ad hoc en charge des investitures et de surcroit président de la Commission des finances de la coalition.

Fort de ce qui précède, la plateforme Avenir a jugé utile de crier tout haut son agacement et sa déception non sans préciser qu’elle ne se permettra jamais de tomber dans une bataille pour des postes et des places. « La plateforme Avenir rappelle que la coalition Yewwi Askan Wi est un bien commun à la construction duquel elle a grandement contribué. Elle réaffirme par conséquent son ancrage dans cette coalition et poursuivra son action pour le triomphe du projet de Yewwi Askan Wi au soir du 31 juillet 2022 ».