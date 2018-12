INAUGURATION DE ILA'A TOUBA- Vers une mobilisation exceptionnelle !

Comme annoncé, l'autoroute Ila'a Touba sera inaugurée ce jeudi aux environs de 15 heures à hauteur de l'échangeur de Touba Kankan sur l'autoroute de Ngabou. L'aménagement pour abriter la cérémonie solennelle a été déjà faite. Autant dire que Touba va droit vers une exceptionnelle mobilisation suite à l'appel lancé par le Khalife Général des Mourides à l'endroit des populations à qui il a demandé de réserver un grand accueil au Président de la République. Le Patriarche de Darou Miname a aussi recommandé un récital de Coran qui sera déroulé chez Sokhna Mame Khary Mbacké.



Dailleurs, selon Sokhna Mame Khary Mbacké, chargée de l'organisation, plus de 400 cars et plusieurs dizaines de taxis ont été mobilisés pour assurer le transport des populations. Des bœufs ont été achetés pour la préparation de repas et des centaines de cartons d'eau mises à la disposition du comité d'organisation de l'accueil.



Chez les politiques, l'on se prépare aussi à une très forte mobilisation même si les sommes d'argent mises à leur disposition par Farba Ngom ont été jugées modiques.

Toutefois, chacun d'entre eux, jusqu'au député Abdou Lahad Seck Sadaga actuellement sur un lit d'hôpital à Dakar pour s'être retrouvé avec les deux jambes et un bras cassés après avoir chuté d'un ascenseur à l'Assemblée nationale, a financé personnellement cette mobilisation sur fonds propres.

Dans la nuit du mercredi au jeudi, tous ont envoyé leurs équipes politiques faire une reconnaissance de terrain afin de se choisir des emplacements favorables.