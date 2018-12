IMMIGRATION : 85 sénégalais assassinés à l’étranger entre 2011 et 2018

Les chiffrent révélés par Horizons sans frontières à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des migrants donnent des frissons. Ils montrent que plus de 80 ressortissants Sénégalais ont été tués à l’étranger en sept ans (entre 2011 et 2018), selon son président Boubacar Sèye qui exige de l’Etat des enquêtes judiciaires sur ces drames. Face au chômage endémique dans le pays et aux conditions de vie difficiles, des Sénégalais, à l’instar d’autres Africains, ne voulant plus continuer à vivre dans la misère ont décidé d’emprunter la mer ou de traverser le désert pour migrer vers d’autres horizons où ils pensaient pouvoir s’épanouir dans de meilleures conditions. Hélas ! Pour la plupart d’entre eux, c’est la mort qui les attendait au bout de l’aventure.. On note un nombre important de décès en mer et d’assassinats qui vont crescendo. Entre 2014 et 2017, plus de 15 000 migrants « dont beaucoup de Sénégalais » sont décédés en mer Méditerranée, selon Horizon sans frontières qui a dénombré 1686 candidats à l’émigration morts en 2018. Pire encore, plus de 85 ressortissants Sénégalais ont été assassinés à l’étranger entre 2011 et 2018. Selon Boubacar Sèye l’Etat, par le biais du procureur, devrait ouvrir une information judiciaire pour élucider ces assassinats à l’Etranger. Convoquant une enquête réalisée dans trois pays que sont l’Espagne, la France et l’Italie, M. Sèye déclare que 88 % des Sénégalais de la diaspora sont déçus de la politique étrangère du régime du président Macky Sall. Alors que le bilan macabre présenté par Boubacar Sèye est déjà lourd, le président d’Amnesty International, section Sénégal, pense que ces chiffres de « Horizons sans frontières » sont en-deçà de la réalité. Sans compter l’humiliation dont certains migrants sont victimes. Comme le cas des 141 Sénégalais récemment rapatriés des Etats Unis.