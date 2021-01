IEF DE Rufisque/Covid-19 : Des intrants pédagogiques et des kits d'hygiène offerts aux 39 établissements scolaires

L’Inspection de l’Education et de la Formation de Rufisque Commune a reçu un important lot de matériel destiné aux écoles des trois communes de Rufisque. Selon Issa Paye, directeur des coopérations de la Ville de Rufisque, « cette année on a réitéré cette action pour permettre à l’IEF et aux acteurs de l’éducation de travailler dans de très bonnes conditions…. » Et concernant le matériel pour permettre aux élèves de respecter les mesures barrières, le représentant du Maire de la ville, se veut rassurant. Selon lui, toutes les dispositions seront prises pour accompagner l’IEF dans ce combat. Ce matériel sera distribué aux 39 établissements scolaires des communes de Rufisque Nord, Est, Ouest dans les plus brefs délais, selon l’IEF de Rufisque Commune. « C’est du matériel qu’on va donner aux élèves. On a exhorté les directeurs d’école qui vont recevoir ce matériel, de pouvoir en faire un bon usage... », a-t-il ajouté. La remise symbolique de ce lot de matériel a eu lieu ce 14 janvier à Rufisque…