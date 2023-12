Hôpital Roi Baudouin : Médecins grévistes ou abandon de poste ?

Le torchon continue de brûler entre la direction et le SAMES / Section hôpital Roi Baudouin. Après l’attaque des syndicats et la réponse du directeur, une investigation faite dans cette structure hospitalière de la banlieue dakaroise révèle des absences dans certains services.



Des sources font état d’une présence que les mardis et jeudis d’agents pour la consultation. Ainsi, le service de chirurgie ne fonctionnerait pas les autres jours. Dans d’autres services comme la neurologie, il n’y a pas de consultations les mercredis et les vendredis. Et à la cardiologie, c’est seulement les mercredis que les patients sont auscultés…



Une situation qui met la direction dans une position inconfortable qui l'oblige à faire appel à des étudiants pour combler le gap.



Joint au téléphone, le directeur notifie qu’il est toujours pour le dialogue malgré ce qu’il subit de la part des membres du syndicat qui l’accusent d’harcèlement. « A titre d’exemple, la rencontre du 15 novembre, je me préparais à les accueillir afin de trouver une solution à cette crise mais ils m’ont envoyé 30 minutes avant l’heure fixée pour la rencontre une citation directe. Ce que j’ai fait constaté… » nous dit-il.