Homicide involontaire : le responsable de l’accident qui a causé la mort de l’adjoint du commandant de brigade de foire condamné à 3 mois de prison ferme

En effet, il ressort des débats d’audience que le Maréchal des logis-chefs (Mdl-chef), Babacar Dia, adjoint au commandant de la brigade de la Foire a été mortellement fauché par un conducteur de véhicule particulier de marque Peugeot le 8 avril dernier vers les coups de 3 heures du matin. Ce jour-là, avant les faits, le défunt et ses éléments étaient à hauteur de la Vdn pour un constat d’usage. Sur place, ils avaient trouvé un tracteur Caterpillar garé les feux éteints. Celui-ci a été violemment heurté par un taxi qui a fait plusieurs tonneaux. Le taximan s'en est sorti avec des blessures. Tout d’un coup, un Peugeot sorti de nulle part heurte de plein fouet le gendarme Dia avant de le traîner 30 mètres après l'accident. Il est décédé sur le coup suite à plusieurs fractures à la tête. C'est sur ces entrefaites que le conducteur dudit véhicule a été mis aux arrêts pour homicide involontaire et défaut de maîtrise. Le chauffeur du tracteur Caterpillar quant à lui est accusé de mise en danger de la vie d'autrui.



Les prévenus ont été jugés hier devant le prétoire du tribunal de grande instance de Dakar. Interrogés, les mis en cause ont contesté les faits avant de se renvoyer la balle.



Interrogé en premier, Abdou F. D. a déclaré que son co-prévenu n'avait pas allumé ses feux de stop raison pour laquelle il n'avait rien vu. Son acolyte, Abdou N a laissé entendre qu'Abdou F D est le seul responsable de l'accident, car il roulait à vive allure. “ Mes feux de stop sont en bon état et étaient allumés “ se dédouane le prévenu. Par contre, il avait donné outre sa version à l’enquête en soutenant que ses feux de stop n'étaient pas allumés au moment de l'accident.



A son tour, l’avocat de la partie civile, Me Baboucar Cissé a souligné que Abdou F. D a heurté trois personnes ce jour-là. "Au moment des faits, il circulait sans permis de conduire", a renseigné Me Cissé qui estime que les faits sont d’une extrêmement gravité. "Il faut qu'on mette fin à l'anarchie qui sévit dans ce pays. Ce gendarme a laissé deux épouses et 4 enfants. Il ne savait pas que c'était son dernier jour sur cette terre ", a plaidé Me Baboucar Cissé qui sollicite que le prévenu Abdou F D. soit retenu dans les liens de la prévention afin de réserver les intérêts civils des parties civiles concernées.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a demandé que le permis de conduire du mis en cause Abdou F D soit suspendu pendant 6 mois. À cet effet, le parquet a fait savoir que Abdou N. n'a pas commis l'homicide sur le gendarme il a juste occasionné des blessures involontaires sur la personne de Mariéme Faye. Suffisant pour le maître des poursuites de demander qu'il soit relaxé pour mise en danger de la vie d'autrui. Et pour la peine, il s'en rapporte à la sagesse du tribunal.



Quant à la défense, Me Tall avocat de Abdou Nd estime que son client est victime sur toute la ligne. Il n'a absolument rien à voir avec l'accident qui a coûté la vie au gendarme, prétend-il. Convaincu de l'innocence de son client, Me Tall a plaidé la relaxe purement et simplement en faveur de son client.



Me Soumaré, conseil Abdou F. D. a expliqué à son tour que l'endroit n'était pas simple pour faire une constatation parce qu'il n'y avait pas d'éclairage. Et demande une application bienveillante de la loi pénale pour son client. Même son de cloche pour son confrère Me Baba Diop.



Au finish, le tribunal a relaxé Abdou F D pour défaut permis de conduite, défaut de maîtrise et le déclare coupable d’homicide involontaire. Le mis en cause a été condamné à 3 mois ferme suivi d’une amende de 56 000 F et la suspension de son permis de conduite pour 6 mois. Plus chanceux, Abdou Nd a été relaxé. Le juge a aussi ordonné la restitution son permis de conduite.