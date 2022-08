Hivernage à Médina Mbaba / Non fermeture des canaux à ciel ouvert : Tas d'ordures, eaux usées et maladies tropicales négligées, le casse-tête des populations.

Assainir Kaolack sans prendre en compte le problème des canaux à ciel ouvert ne peut se faire. C'est du moins la conviction de la population de Médina Mbaba.



Ce matin, une équipe de Dakaractu Kaolack s'est rendue sur les lieux pour s'enquérir de la situation qui prévaut dans ce quartier en cette période d'hivernage.



Ici, les malades tropicales négligées y sont très visibles. Et les plus impactés sont les enfants et les personnes âgées qui tombent souvent malades.



Le décor est plus qu'hideux. Des tas d'ordures inondent les deux canaux d'évacuation remplis d'eaux usées et pluviales.



À travers ce reportage, les populations de Médina Mbaba et de Passoire ont lancé un cri du cœur afin que leurs doléances liées à la fermeture des canaux à ciel ouvert soient prises en compte dans les meilleurs délais...