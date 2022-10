Historique ! Sadio Mané termine à la 2ème place du ballon d’Or France Football !

Tout vient à point pour qui sait attendre ! Après moult déceptions aux différentes éditions du ballon d’or européen, le football africain est enfin récompensé. Sadio Mané s’est finalement classé à la 2ème place du ballon d’or, à l’issue de la 66ème édition qui se déroulait ce lundi, en France, au théâtre du Châtelet.



L’attaquant sénégalais se classe juste derrière le lauréat 2022, Karim Benzema et devant le Belge de Man City, Kevin de Bruyne (3ème) et Robert Lewandowski (4e).



Il aura donc fallu attendre 27 ans suite au sacre de George Weah en 1995, pour revoir un footballeur africain sur le podium du BO.



Pour Sadio Mané qui a connu une année 2022 de folie avec notamment la CAN remportée avec le Sénégal, il s’agit-là d’une consécration ! Il repart de la cérémonie avec le trophée Socrates et une belle deuxième place au BO.