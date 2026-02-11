Basket : Cheikh Sarr reprend la sélection féminine

La Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) a officialisé, ce mercredi 11 février 2026, la nomination de Cheikh Sarr au poste de sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Sénégal. Il fait son retour à la tête des Lionnes, un poste qu’il avait déjà occupé entre 2017 et 2019.



Après un passage au Rwanda, où il dirigeait les sélections masculine et féminine depuis 2021, le technicien sénégalais revient avec une solide expérience du haut niveau africain.



Au Sénégal lors de ces premiers passage en sélection féminine et masculine, Cheikh Sarr avait notamment conduit les Lionnes à la Coupe du monde féminine FIBA 2018. Chez les hommes, il avait également mené les Lions au deuxième tour de la Coupe du monde FIBA 2014.



Il succède à Otis Hughley Jr., qui avait dirigé la sélection lors du dernier Afrobasket féminin, conclu au pied du podium. À travers ce choix, la FSBB mise sur un entraîneur expérimenté pour relancer les Lionnes et viser un retour durable sur le podium continental.