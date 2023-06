Heurts au Sénégal: Le ministre de l'intérieur annonce plus de 500 arrestations..

La tension baisse d'un cran dans les rues de Dakar et à l'intérieur du pays.



L'heure est désormais au bilan. Et pour le ministre de l'intérieur, Antoine Félix Diome, environ 500 arrestations ont été menées depuis le début du mouvement contestataire. À l'en croire, parmi les manifestants arrêtés, certains appartiennent à des formations politiques mais la majorité n'a pas d'appartenance partisane.



Pour rappel, les violents heurts ont occasionné 15 morts, ainsi que de nombreux blessés. Les dégâts matériels ont été très nombreux et la reconstruction va nécessiter une somme colossale...