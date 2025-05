Haute cour de justice : Ndeye Saly Diop Dieng retourne chez elle après son audition

C’est aux environs de 11h que l’ancienne ministre de la Famille, de la Femme, du Genre et de la Protection des Enfants, Ndeye Saly Diop Dieng, a débarqué à la cour d’appel du tribunal. Elle devait faire face au procureur de la Haute Cour de Justice après la mise en accusation actée par l’Assemblée nationale. Ndeye Saly Diop Dieng est ressortie du tribunal de Dakar et est rentrée chez elle après son audition.



L’ancienne ministre en charge de la Femme et de la Famille sous Macky Sall est citée dans une affaire de détournement présumé portant sur 52 millions de francs CFA dans le cadre de la gestion des fonds Covid-19. Malgré ces accusations et les déclarations de son ex-DAGE, Ndeye Saly Diop Dieng campe sur sa position et a déclaré avoir travaillé avec loyauté et dignité en tant que ministre.



À noter que d’autres anciens ministres du régime de Macky Sall sont aussi attendus devant la Haute Cour de Justice.