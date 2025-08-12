Hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées en juillet 2025

Selon le rapport mensuel de l’ANSD exploité par Dakaractu, les prix à la consommation ont augmenté de 1,1 % en juillet 2025 par rapport au mois précédent. Cette inflation est principalement tirée par la hausse des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+2,4 %), des biens et services liés à l’information et la communication (+0,3 %) et à la santé (+0,3 %).

La flambée des prix alimentaires s’explique notamment par l’augmentation des légumes feuillus ou tiges (+53,1 %), des légumineuses vertes (+41,1 %), des légumes-fruits (+21,6 %) et des poissons réfrigérés ou congelés (+4,2 %), conséquence d’une baisse de la production maraîchère en période hivernale.

En revanche, les prix des fruits de mer frais (-8,6 %), des agrumes (-4,6 %) et des fruits tropicaux (-2,6 %) ont reculé, limitant la hausse globale.

Côté transport, une baisse de 0,4 % est observée, liée au recul des tarifs aériens internationaux (-3,6 %) et des bus/autocars (-1,7 %), après leur hausse durant la Tabaski. Les prix du logement, eau, électricité, gaz et combustibles reculent également de 0,1 %.

L’indice sous-jacent c'est à dire hors énergie et produits frais progresse de 0,5 % sur un mois. Les prix des produits locaux augmentent de 1,3 % contre 0,3 % pour les importés.