Habitat et cadre de vie : Le fort plaidoyer de Abdoulaye Diouf Sarr pour les populations de Ouest Foire

Ancien maire de la commune de Yoff et actuel député à l’Assemblée nationale, Abdoulaye Diouf Sarr a porté la robe noire pour être l’avocat des habitants d’Ouest Foire. Une occasion pour lui de plaider pour la restructuration et l’aménagement de cette localité très fréquentée qu’il considère comme un dortoir. « La restructuration de Ouest Foire est très urgente. Il est indispensable qu’une localité comme Ouest Foire dispose de terrain, d’école, de poste de santé. Même si cela est prévu par l’État, le député Abdoulaye Diouf Sarr insiste sur l’urgence de procéder au travail de rénovation de Ouest Foire. Aussi, le cas de Terme Nord au niveau de l’Aéroport a été souligné par Abdoulaye Diouf Sarr qui espère être bien entendu par le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique.