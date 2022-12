Guy Marius Sagna : « le FMI et la Banque mondiale n’ont jamais développé un pays! »

Dans son intervention lors de l’examen du projet de budget du ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, le député Guy Marius Sagna a jeté le discrédit sur le Fmi et la Banque Mondiale en les qualifiant d’institutions contraignantes au développement du Sénégal.



« Le FMI et la Banque Mondiale n'ont jamais développé un pays. Tous les pays émergents ont eu leurs propres orientations », a-t-il fait savoir. À l’en croire, tous les économistes sont d'accord qu'il y a une vision pour que les États africains soient des consommateurs.



« Notre divergence avec Macky Sall c'est qu'il s'oriente sur la voie tracée par le FMI et la Banque Mondiale (…) Il est temps qu'on libère l'Afrique et le Sénégal en particulier », a soutenu le parlementaire qui insiste sur la souveraineté des États africains pour tendre vers l’émergence.



« Sans souveraineté, il n'y a point de développement, avec la souveraineté, le développement devient possible », a dit le député. Guy Marius Sagna s’exprimait, ce 2 novembre, lors du passage du ministre en charge du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop.