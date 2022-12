Guy Marius Sagna au ministre de la Justice : « Monsieur le ministre, vous êtes un nervi Constitutionnel, vous êtes un risque budgétaire »

Conformément à ses habitudes, Guy Marius Sagna a évoqué la situation de la députée Amy Ndiaye qu’il assimile à un objet de guerre à l’image de certaines femmes au Congo.







« L’utilisation de femmes comme objet c’est choisir certaines députées et leur donner comme mission dans cette 14ème législature de faire des invectives, propos impropres et indécents. Les députés de Wallu et Yewwi sont des victimes du président Macky Sall qui a pris le choix de créer cette situation dans cette assemblée. Vous étiez où quand Mariama Sagna a été violemment assassinée vous étiez où...? » dira le parlementaire devant ses collègues et le ministre de la Justice.