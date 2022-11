Guy Marius Sagna accuse le ministre de l’Intérieur : « Kou Sacc Xaliss Di Nga Sacc élections … »

Répression, condamnation, torture et même des interdictions de manifestations ! Ce sont en ces termes que le député de l’opposition Guy Marius Sagna, a qualifié le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. C’est avec un ton ferme et empreint de colère que le député a manifesté son désaccord sur le système sécuritaire sénégalais. Pour se résumer, Guy Marius Sagna avertit ses collègues députés que rien ne changera avec Antoine Félix Diome car, s’il est capable de leurrer les hommes de tenue, il peut bien le faire avec les élections. Pour rappel, le parlementaire Guy Marius Sagna s'exprimait à l'occasion de la session de vote du budget du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.