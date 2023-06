Guy Marius Sagna: « Notre budget est contrôlé par le FMI, bref, par la France… »

Selon le député de la coalition Yewwi Askan wi, le problème ne se trouve pas dans le débat d’orientation budgétaire, mais ailleurs. Il faut contrôler les 26 milliards du budget de l’Assemblée nationale, en priorité.



Revenant sur l’utilisation du budget du Sénégal, Guy Marius Sagna est convaincu que c’est un budget qui est contrôlé par la France. « Nous sommes confrontés à des difficultés incompréhensibles. Tant que notre budget est contrôlé par la France et par l’étranger, nous ne pouvons rien faire » précise le député de l’opposition. Par ailleurs Guy Marius Sagna invite le ministre des finances et du budget à rester sensible aux revendications des agents recenseurs qui ne parviennent toujours pas à percevoir leur salaire.