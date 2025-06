Guinée: enlèvement d'un avocat par des hommes "encagoulés" (famille et confrère)

Un avocat guinéen a été enlevé dans la nuit du vendredi à samedi à son domicile dans la banlieue de Conakry par des hommes "encagoulés", a-t-on appris auprès de son épouse et un de ses confrères.



Me Mohamed Traoré était un membre du Conseil national de la transition, l'organe tenant lieu d'Assemblée nationale en Guinée, avant de démissionner début 2025. Connu pour sa liberté de ton, il s'est depuis éloigné de la junte qui est au pouvoir depuis 2021 après le renversement du président civil Alpha Condé.



"Je viens de recevoir des appels de la famille du bâtonnier Mohamed Traoré (concernant) la visite d'hommes inconnus armés, certains en uniforme des forces de défense et de sécurité à son domicile, qui l’ont enlevé", a écrit son confrère Me Soufiane Kouyaté sur sa page Facebook.



Son enlèvement a été confirmé par son épouse dans une vidéo publiée sur Facebook.



D'après elle, son mari a été emmené de force par des hommes "encagoulés".



"J'ai vu l’un d’eux en pantalon militaire. Pour moi, ce sont des gendarmes qui sont venus", a-t-elle affirmé.



Son enlèvement est le dernier en date d'une longue série dans un contexte de restrictions sévères des libertés par la junte dirigée par le général Mamadi Doumbouya. Elle a fait arrêter ou poursuivre de nombreux opposants, ou les a poussés à l'exil, depuis son avènement.



Deux opposants qui réclamaient un retour des civils au pouvoir, Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, et Mamadou Billo Bah, sont portés disparus depuis juillet 2024.



Un autre opposant, Aliou Bah, a été condamné en appel fin mai à deux ans de prison ferme pour "offense et diffamation" à l'encontre du général Mamadi Doumbouya.



Des manifestations réclamant le départ des militaires sont régulièrement interdites et plusieurs médias ont été fermés dans le pays.