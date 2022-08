Guerre Russo-ukrainienne : L’ancien président de Russie, Dmitri Medvedev, prend la parole…

C’est ce dimanche 28 août 2022 que l’ancien président de Russie qui avait succédé à son mentor, l’actuel président Russe, a finalement rompu le silence, six mois après le début des hostilités avec l'Ukraine.



Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, déclare que malgré la décision de l’Ukraine de renoncer à son adhésion à l’Otan, les opérations vont se poursuivre. « Il est désormais vital (que Kiev) renonce à rejoindre l’Alliance transatlantique, mais cela ne sera pas suffisant pour établir la paix », a dit Dmitri Medvedev lors d’une interview accordée à LCI.



Selon l’ancien président Russe, « la Russie continuera sa campagne militaire jusqu’à ce qu’elle ait atteint ses objectifs. Moscou et Kiev avaient mené des négociations après le début de l’invasion russe, mais elles se sont interrompues et il semble peu probable qu’elles reprennent. Les pourparlers dépendront de l’évolution de la situation. Nous étions déjà prêts à rencontrer Volodymyr Zelensky », a encore précisé le vice-président du Conseil de sécurité russe...