Guédiawaye : trois vies fauchées par les flots en quelques heures

La mer a de nouveau fait des victimes ce dimanche 17 août 2025 à Guédiawaye, emportant trois personnes en l’espace de quelques heures sur des plages très fréquentées de la banlieue dakaroise.



Selon L’Observateur, le premier drame a frappé la plage de Gadaye, où un menuisier métallique de 23 ans a été surpris par les vagues avant de disparaître dans les flots. Quelques heures plus tard, à Wakhinane-Nimzatt, un jeune talibé de 12 ans, pensionnaire d’un daara situé près du terrain Disso, a été emporté dans une noyade tragique.



Enfin, le quartier Hamo 5 a été endeuillé par la disparition d’un adolescent de 13 ans, fraîchement admis en classe de Sixième et frère cadet d’un footballeur international sénégalais. Son corps a été repêché par les secours et conduit vers une structure sanitaire.



Les circonstances exactes de ces drames ne sont pas encore totalement élucidées, mais ces événements mettent une nouvelle fois en lumière la dangerosité des plages non surveillées de Guédiawaye, particulièrement fréquentées en période de vacances scolaires. Les habitants et autorités locales appellent à la vigilance et à la prudence face à ces risques.

