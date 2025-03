Groenland : « Un peuple qui a le droit de déterminer son propre avenir... » (Donald Trump)

Comme l’avait indiqué le président Trump lors de son discours conjoint au Congrès, les États-Unis soutiennent fermement le droit du peuple du Groenland à déterminer son propre avenir. Le pays de l’Oncle Sam continuera à leur assurer la sécurité, comme il le fait depuis la Seconde Guerre mondiale. « Nous sommes prêts à investir des milliards de dollars pour créer de nouveaux emplois et vous rendre riches. Et, si vous le souhaitez, nous vous invitons à faire partie de la plus grande nation du monde, les États-Unis d'Amérique ! », a déclaré le président américain.







Ce mardi, les Inuit se rendent aux urnes pour des élections législatives particulièrement scrutées avec un enjeu majeur du scrutin : l'indépendance vis-à-vis du Danemark, qui contrôle l'île depuis plus de 300 ans. Mais un autre acteur s'invite dans le débat : Donald Trump, qui réaffirme son intérêt pour cette terre stratégique et riche en ressources.







Longtemps chasseurs, pêcheurs nomades, les Inuit sont aujourd'hui sédentarisés. Ils sont plus de 125 000, répartis en une quarantaine d'ethnies sur un immense territoire recoupant l'Alaska (États-Unis), le Canada, le Groenland (Danemark) et la Russie.