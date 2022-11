Grève des travailleurs des collectivités territoriales : « Nous sommes en train de travailler avec l'intersyndicale pour trouver des solutions » (Mamadou Talla, ministre)

Des solutions seront trouvées aux préoccupations des travailleurs des collectivités territoriales. C'est du moins l'avis du ministre des collectivités territoriales Mamadou Talla, en réponse à la grève annoncée par l'intersyndicale à partir de jeudi prochain. Selon le ministre, un comité a été installé avec les agents pour trouver une solution à leurs préoccupations.



« C'est vrai que nous avons hérité de cette question assez complexe, mais nous sommes en train de travailler avec l'intersyndicale et nous avançons. La question est complexe parce que tout simplement c'est des travailleurs qui font un excellent travail dans la santé, dans l'éducation mais qui sont recrutés par les maires et ils sont payés par les maires eux-mêmes. Et la loi dit que quand il y a augmentation dans la fonction publique d’État, il faut qu'il y ait augmentation. Mais la difficulté que nous avons, c'est de savoir combien sont-ils et quelles sont les catégories et l'ensemble des échelons. On a installé un comité avec les agents et on a un mois pour connaître le champ d'application et après on va dérouler », a renseigné le ministre Mamadou Talla...